Kommunalwahl 2020 in Mettmann : Bürgermeisterwahl – jetzt drei Kandidaten

Geht als Kandidat der Grünen ins Rennen ums Mettmanner Bürgermeisteramt: Nils Lessing. Der zweifache Familienvater setzt auf Klima- und Nachhaltigkeitsthemen. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Stephan Köhlen

Mettmann Bei der Kommunalwahl im September tritt auch der 51-jährige Lehrer Nils Lessing (Grüne) an.

Nach einer längeren Zeit des Überlegens hat sich der Ortsverband der Grünen entschieden, einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen. „Wir sehen es als eine absolute Notwendigkeit an, den Bürgerinnen und Bürgern eine demokratische Wahlmöglichkeit zu bieten“, leitete Sprecherin Rebecca Türkis die Pressekonferenz ein, auf der Fraktionssprecher Nils Lessing als Kandidat offiziell vorgestellt wurde. Vorher war er vom Ortsverband einstimmig gewählt worden.

„Es ist Zeit für grüne Themen, und wir wollen eine andere Politik machen, als die, die von CDU und SPD bisher umgesetzt wurde.“ Türkis beschreibt Nils Lessing als einen Menschen, der in mehr als 20 Jahren Engagement in Rat und Kreistag sowie als Ausschussvorsitzender viel Erfahrung gesammelt habe, was kommunalpolitische Prozesse und Verwaltungsstrukturen angehe. „Er möchte nicht nur inhaltlich eine klare grüne Kante zeigen, sondern seine Stärke ist, offen auf alle Menschen zuzugehen, Brücken zu bauen und einen gemeinsamen Konsens zu finden.“

INFO Persönliche Stationen des grünen Politikers Persönliches Nils Lessing ist 51 Jahre alt. Der zweifache Vater lebt seit 48 Jahren in Mettmann. Grüne Politik interessiert ihn seit mehr als 30 Jahren. Beruf Nach dem Zivildienst studierte Lessing Bio und arbeitete an der Uni sowie auf dem Benninghof. Dann erfolgte die Ausbildung als Lehrer. Er unterrichtet in Wülfrath.

Lessing selbst, der betont, sich über die Kandidatur und den Vertrauensvorschuss des Ortsverbandes zu freuen, bestätigt diese Integrationsfähigkeit: „Ich weiß, dass man es nicht allen recht machen kann, aber ich verstehe es, viele Interessenlagen zusammenzuführen.“

Seit 30 Jahren versucht er, grüne Themen voranzubringen, sagt Lessing, der sich als „sehr politischer Mensch“ sieht. Konkrete inhaltliche Vorstellungen hat er, wie er sein Amt ausfüllen möchte: „Klimaschutz, Mobilitätswende und Bildung sind dabei die wichtigsten Themen“ für Mettmann. Unter anderem die Nutzung von Solarenergie – auch in städtischen Liegenschaften – will er voran bringen. Klimaschutz sei immer eng verzahnt mit dem Thema Verkehr und Mobilität, führt er weiter aus. „Hier sind statt ewigem Hin und Her wichtige Entscheidungen zu treffen, wie die Verkehrs- und Schadstoffbelastung in der Stadt reduziert werden kann. Wir brauchen eine Mobilität, bei der das Auto nicht im Vordergrund steht. Der Radverkehr muss höhere Priorität bekommen.“ Die Sanierung der Schulen sei ihm ebenso wichtig wie die schnelle Umsetzung einer Gesamtschule. „Sie ist ein gutes Konzept gemeinsamen Lernens.“ Als Bürgermeister hoffe er, das umsetzen zu können, was er im Rat schon immer durchsetzen wollte.

„Ich hoffe, dass die Grünen zukünftig auch personell mehr Gewicht im Rat bekommen.“ Eine Bürgermeisterwahl sei eine Personenwahl. „Ich denke, als Person und auch inhaltlich ein besseres Angebot machen zu können als die anderen Kandidaten. Ich möchte dabei auch Leute überzeugen, die mich bisher nicht gewählt haben.“ Um das zu erreichen, plant der Ortsverband öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Veranstaltungen in denen sich Nils Lessing vor allem inhaltlich den Bürgern präsentieren will. „Es ist wichtig, in den Dialog mit den Bürgern zu treten, weiß der Kommunalpolitiker. „Erreichen kann man nur etwas, wenn Rat, Verwaltung und Bürger zusammen arbeiten.“

Weitere Kandidaten sind die parteilose Sandra Pietschmann sowie der amtierende Bürgermeister Thomas Dinkelman. Foto: Blazy, Achim (abz)/Achim Blazy