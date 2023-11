Leben in Mettmann Kandidaten für Seniorenrat gesucht!

Die Seniorenräte sind Ansprechpartner für alle Belange älterer Menschen. Seniorenräte verstehen sich als Partner von Politik und Verwaltung, indem sie die Kommunalpolitik in seniorenpolitischen Fragen beraten und Vorschläge unterbreiten. Zudem arbeitet der Rat eng mit den Wohlfahrtsverbänden und Institutionen zusammen und ist mit den Seniorenvertretungen im Kreis Mettmann, im bergischen Kreis und mit der Landesseniorenvertretung NRW vernetzt. Im Hinblick auf die Seniorenratswahlen im Juni 2024 werden bereits jetzt engagierte Mitstreitende gesucht. Eine Kandidatur ist ab dem 60. Lebensjahr möglich. Es besteht die Möglichkeit, an den Sitzungen teilzunehmen oder mitzuarbeiten, auch zeitlich begrenzt für ein bestimmtes Aufgabenfeld. Zur Kandidatensuche gibt es vor den Wahlen eine zweite Infoveranstaltung am Mittwoch, 15. November, von 15 bis 17 Uhr, im Haus der Begegnung, Vogelskamp 120.