Sommerbaustellen in Mettmann Kampf gegen marode Leitungen und Kanäle

Sommerzeit ist Baustellenzeit. Weil viele Familien in die Ferien fahren, ist das Verkehrsaufkommen geringer. Das nutzen Stadt und Versorgung, um bei Großprojekten Gas zu geben. In diesem Jahr erschweren in Mettmann zwei alte Bekannte den Daheimgebliebenen das Fortkommen. Ein Teil der Johannes-Flintrop-Straße wird ab 15. Juli nur einspurig befahrbar. Und an der Dauerbaustelle Goethestraße geht es im Bereich der Düsseldorfer Straße auf die Zielgerade.