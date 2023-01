Konzert in Mettmann Wiener Charme mit Kammerensemble in der Kulturvilla

Bald heißt es in der Kulturvilla in der Beckershoffstraße „Vienna Calling“. Das klassische Ensemble Sinfonietta VivazzA präsentiert am Freitag, 13. Januar, unter diesem Titel ein Neujahrskonzert in der Kulturvilla. Das Kammerensemble lädt für 19 Uhr ein, das neue Jahr mit spritzigen Klängen und farbenfrohen Melodien von den zwei engen Freunden, Johann Strauss II und Johannes Brahms, zu begrüßen. Julia Langeder wirkt als Sopran mit.