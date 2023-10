Musik in Mettmann Kammerchor Elberfeld zu Gast in Evangelischer Kirche Mettmann

Mettmann · So vielfältig wie das Repertoire des Chores sind auch die Arten der Aufführungen und die Ansprüche an die Singenden. Beim Konzert in Mettmann steht ein Requiem auf dem Programm.

12.10.2023, 13:09 Uhr

Der Kammerchor Elberfeld singt in der evangelischen Kirche Freiheitstraße. Foto: Kammerchor Elberfeld/Klaus Heitkamp

Ein Requiem, die Totenmesse, wird rund um Allerseelen regelmäßig aufgeführt. „Seele, vergiss‘ nicht die Toten! Sieh‘, sie umschweben dich schaudernd verlassen“, mit diesen Worten beginnt das Requiem nach Worten von Friedrich Hebbel. Aus den Zeilen komponierte Ferdinand Thieriot 1873 ein Stück Musikgeschichte – das jetzt dem Konzertprogramm des Wuppertaler Kammerchors Elberfeld unter Leitung von Georg Leisse seinen Titel gibt. Thematisch verbunden ist es mit den kirchlichen Fest- und Gedenktag Allerheiligen. Dazu gastiert das Ensemble wieder einmal in der Evangelischen Kirche an der Freiheitstraße. Im Kammerchor Elberfeld, 1988 in Wuppertal gegründet, sind zurzeit 27 ambitionierte Sängerinnen und Sänger aktiv. Neben dem äußerst klangvollen Requiem, einer bemerkenswerten Musik, von Thieriot stehen beim Konzertabend Samstag, 4. November, ab 18 Uhr die Motette „Jesu meine Freude“ von Johann Sebastian Bach und der Psalm 13 von Franz Liszt auf dem Programm. Das von Thieriot und Liszt eigentlich vorgesehene große Orchester wird an diesem Abend durch Klavier und Harmonium ersetzt, gespielt von Ariel Chen und Angelika Kozinowski-Werler. Den Tenor-Solopart übernimmt Gustavo Martín Sánchez. Der Eintritt ist frei. Und eine Spende am Ausgang für die nächsten musikalischen Projekte wird gebeten.

(von)