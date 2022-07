Schule in Mettmann : Warum Kinder lieber nicht mit dem Elterntaxi zur Schule gebracht werden sollten

Mettmann Die Stadt Mettmann kämpft mit Elternhaltestellen gegen das Elterntaxi-Chaos vor den Schulen an. Nun richtet sie einen neuen Haltepunkt in der Florastraße ein und mahnt alle Beteiligten zum Schulstart zur Vorsicht. Vor allem Schulanfänger sollten ihren Schulweg schon jetzt trainieren.

„Die CDU-Fraktion hat die Mettmanner Verwaltung aufgefordert, Lösungsansätze für den täglichen Bring- und Holverkehr vor den fünf Grundschulen zu entwickeln. ‚Da Eltern ihre Kinder immer häufiger mit dem Auto zur Schule bringen und wieder abholen, entsteht ein mittlerweile gefährlicher Verkehr vor den Schulen‘, sagt CDU-Fraktionsvorsitzende Ute Stöcker.“ So stand es am 20. Mai 2015 in unserer Zeitung. Sieben Jahre später sorgt sich die Stadtspitze um das Problem der Elterntaxis.

Auf Anregung von Bürgermeisterin Sandra Pietschmann setzt Mettmann auf sogenannte „Elternhaltestellen“. Die liegen in einiger Entfernung vom jeweiligen Schultor und sollen verhindern, dass Schüler bis vor die Schule gefahren werden. Von den Elternhaltestellen aus müssen die Kinder zu Fuß zur Schule gehen – vorausgesetzt, die eiligen Erziehungsberechtigten halten sich an diese Idee.

Diese Elternhaltestellen gibt es bereits: Grundschule „Am Neandertal“ – Bucht an der Beethovenstraße in Richtung Talstraße, oberhalb des Netto-Marktes. Katholische Grundschule Neanderstraße – Straße Am Königshof gegenüber der Treppe zum Lavalplatz. Grundschule Herrenhauser Straße – Nourneystraße im Einmündungsbereich zur Herrenhauser Straße. Astrid-Lindgren-Schule – Rewe-Parkplatz Steinesweg und in Höhe der Hausnummer 28. Konrad-Heresbach-Gymnasium – Parkbucht vor dem Rathaus, Neanderstraße. Heinrich-Heine-Gymnasium: Florastraße in Höhe der Hausnummer 28.