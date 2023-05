Stromausfall in Mettmann Kabelfehler kappt Strom für 100 Haushalte

Normalerweise ist ein Stromausfall eine Angelegenheit von wenigen Minuten. Dann schalten die Versorger das Leitungsnetz so, dass die schadhafte Stelle isoliert ist und ausgetauscht werden kann. Am Vatertag in Mettmann war das allerdings anders. Nach Angaben einer Sprecherin von Westnetz fiel für rund 100 Kunden der Strom um 15.24 Uhr schlagartig aus. Bis der letzte betroffene Haushalt wieder am Netz war, dauerte es knapp zwei Stunden lang. „Die Störung war um 17.19 Uhr endgültig behoben“, erklärt die Sprecherin des Stromversorgungsunternehmens.