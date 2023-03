Unternehmen in Mettmann Wenn Treue auf die Goldwaage kommt

„40 Jahre Juwelier Lauer“, dieses besondere Firmenjubiläum konnte jetzt das Schmuckgeschäft mit Goldschmiedewerkstatt an der Einkaufspassage am Karpendeller Weg 19 feiern. Die Inhaberin, Claudia Lauer, erinnert sich noch sehr genau an die Anfänge. „Wir wohnten damals schon an der Karpendelle. Meine Mutter Waltraud Lauer kam eines Tages nach Hause und wirkte sehr entschlossen. Sie war Goldschmiedemeisterin und spielte schon längere Zeit mit dem Gedanken, sich mit einem Schmuckgeschäft selbstständig zu machen. Sie berichtete uns, dass sich das Mettmanner Blumengeschäft Raabe, das zur Passage gehörte, an einem Standort fast gegenüber vergrößern wollte. Der bisherige Laden sei ideal, um dort ein kleines Schmuckgeschäft mit Werkstatt zu eröffnen. Wenn meine Mutter sich etwas vorgenommen hatte, setzte sie das auch durch, und so kam es 1983 zur Geschäftseröffnung.“