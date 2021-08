Jutta Brill aus Metzkausen : 100 Jahre und quietschfidel

100 Jahre alt und fit! An Ihrem Geburtstag öffnete Jutta Brill in Metzkausen auch Gregor Neumann vom Bürgerverein gerne ihre Tür. Foto: Bürgerverein Metzkausen

Mettmann Jutta Brill aus Metzkausen feiert mit Freunden und Nachbarn 100. Geburtstag. Im Gespräch mit den Gratulanten ging es natürlich auch um Ereignisse ihres Lebens. Nach der Flucht 1953 aus der damaligen DDR kam sie zusammen mit ihrem Mann nach Mettmann.

Nur etwa 20.000 Personen in Deutschland sind 100 Jahre oder älter. Eine von ihnen lebt in Metzkausen: Jutta Brill hat jetzt ein dreistelliges Lebensalter erreicht.

Dieses Alter zu erreichen, ist eine Leistung. Die Jubilarin aus Metzkausen ist darüber hinaus ausgesprochen fit. „An Ihrem Geburtstag öffnete Jutta Brill Ihren Gästen selbst die Tür und unterhielt sich angeregt mit allen Gratulanten“, berichtet Gregor Neumann. Er muss es wissen, denn als Vorsitzender des Bürgervereins Metzkausen machte er der rüstigen Seniorin an ihrem Ehrentag die Aufwartung und gratulierte. Zusammen mit Kassenwartin Anette Regenhardt überbrachte er nicht bloß Glückwünsche, als blühendes Geschenk überreichte er darüber hinaus eine große Margerite für den Garten.

Die Jubilarin war nicht nur in Feierlaune, sie plauderte aus ihrem Leben. Sie kam auf abenteuerlichen Wegen nach Metzkausen. Sie floh 1953 mit ihrem Mann aus der DDR und zog 1956 nach einer kleinen Odyssee nach Mettmann. „Unsere erste Wohnung war direkt am Königshof-Theater“, erinnerte sie sich. 1964 war das Haus in Metzkausen endlich einzugsbereit.