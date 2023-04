Ideen beim Zukunftsausschuss Mettmanns Jugend wird aktiv für die Zukunft

Der Jugend gehört bekanntlich die Zukunft. Deswegen ist es wichtig, interessierten und engagierten Jugendlichen schon so früh wie möglich die Chance zu geben, die eigene Stadt mitzugestalten. Eine derartige Möglichkeit ergab sich für Jugendliche aus Mettmann am vergangenen Samstag im Mehrgenerationenhaus (MGH) der Kreisstadt. Unter Begleitung des Leiters des MGH, Axel Meven, und Fachkräften der Jugendförderung kamen die Jugendlichen zum ersten Zukunftsausschuss zusammen, um eigenständig Projekte in Mettmann planen und umsetzen zu können.