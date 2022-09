Kreativität im Kreis Mettmann : So „vielfältlich“ ist die Jugend

Mettmann Noch bis zum 16. Oktober können Interessierte beim Jugendkulturpreis mitmachen. Es wartet ein Preisgeld von bis zu 500 Euro für den Gewinner.

Alle kreativen Jugendlichen aufgepasst: Der Jugendkulturpreis will wieder gewonnen werden. Das Thema ist in diesem Jahr: „Vielfältich – in allen Facetten“. So kreativ wie die Auseinandersetzung mit den Begriffen können auch die Werke sein. In den drei Kategorien Foto, Text und Gestaltung wird jeweils ein Preis im Wert von 250 Euro vergeben, beim zusätzlich prämierten Umbra e.V. Kulturpreis sind es 500 Euro.