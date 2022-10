Kreiswettbewerb startet im Januar 2023 : Mettmanns Jugend musiziert wieder

Mettmann Nachwuchsmusiker aus dem Kreis Mettmann können sich auch im kommenden Jahr wieder an verschiedenen Instrumenten miteinander messen. Zum 60. Mal heißt es dann: Jugend musiziert.

Höchstpunktzahl und damit Platz 1 – in ihrer Altersklasse siegte im vergangenen Wettbewerb Denise Kaiser mit Bravour. Die Mettmannerin räumte in der Endrunde des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ an der Geige mit der Höchstpunktzahl ab und landete bravourös auf dem Siegertreppchen.

Der Regionalwettbewerb im Kreis Mettmann findet vom 27. bis 29. Januar in der Musikschule Hilden statt. Herausragende erste Preisträger ab Altersgruppe 2 nehmen im März am Landeswettbewerb in Münster teil. Die mit einem ersten Landespreis ausgezeichneten Musiker ab Altersgruppe 3 wiederum sind zum Bundeswettbewerb Jugend musiziert eingeladen, der ab 25. Mai über eine Woche lang in Zwickau und Umgebung gefeiert wird.