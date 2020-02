Robert Neu berichtet in Mettmann von seiner Paddeltour über den Yukon : Per Schlauchboot durch Kanada

Robert Neu reichte ein Schlauchboot, um auf dem Yukon zu paddeln. Immerhin 3000 Kilometer lang ist der kanadische Fluss. Foto: Robert Neu

Mettmann Der Journalist Robert Neu suchte die Einsamkeit. Über seine Erlebnisse beim Paddeln berichtet er jetzt in Mettmann.

Eigentlich sei er für das bürgerliche Leben restlos ungeeignet, behauptet Robert Neu von sich. Als er mit 17 Jahren für ein Jahr nach Kanada ging, wurde er mit einer großen Liebe infiziert. „Ich bin in Vancouver auf die High-School gegangen. Ich war zum ersten Mal auf dem Yukon unterwegs und habe meinen ersten Bären gesehen“, erinnert er sich. Später verwirklichte er seinen „Lebenstraum, nämlich den gesamten Fluss zu bereisen“. Wie das gewesen ist, warum er dieses Abenteuer immer wieder eingehen würde und was sich andere davon abgucken können, davon berichtet der 38-jährige gebürtige Unterbacher jetzt bei einer Stippvisite in Mettmann.

„Ich bin ein moderner Geschichtenerzähler“, beschreibt er sich selbst. Bei seiner Motivationsshow im Road Stop hat er vor allem Anekdoten und berichte im Gepäck – und jede Menge Bilder. Per Drohne hat er dabei sich selbst für Luftaufnahmen in Szene gesetzt, außerdem hatte er auf der Fusstour auch eine Sportkamera dabei. „So gibt es Material aus verschiedenen Perspektiven“, das unterstreicht nicht nur den professionellen Anspruch des Journalisten, die Bilder sind schön anzusehen, wie Zuschauer beeindruckt sagen. In der zweiten Saison ist Robert Neu mit seiner Kanada-Show unterwegs, eine Live-Erzählung, die viel über Land und Leute berichtet. Neben besagten bildgewaltigen Impressionen sind es immer wieder Menschen, die zu Wort kommen. Dadurch, dass er Alaska und Kanada so gut kennen gelernt hat, ist er auch mit den Einheimischen familär. Gespräche, etwa beim Lachsfang, dokumentieren das. Sieben Monate paddelte der Unterbacher allein in einem winzigen Schlauchboot 3000 Kilometer über den Yukon und machte unvergessliche und beeindruckende Erfahrungen. „Der Pulsschlag geht richtig hoch, wenn plötzlich ein Bär vor einem steht, das kann ja auch gefährlich werden“, erinnert sich der 38-Jährige. In der Show gibt er deshalb auch Regeln für den Umgang mit Bären. „Es ist immer die gleiche, nämlich: bring Dich in Sicherheit“, erzählt er. Vor allem, wenn der Bär mit Nachwuchs unterwegs ist.

INFO Reisen durch Kanada, Alaska und China Gastspiel Donnerstag, 13. Februar, 19.30 Uhr, ist Robert Neu im „Road Stop“ an der Marie-Curie-Straße 8 mit seiner Motivationsshow. Karten gibt es an der Abendkasse. Dokumentation Auch für Firmenkunden berichtet er über seine Reisen durch Kanada, Alaska, China und Osteuropa. Mehr im Netz via www.robertneu.de

Und auch vom Alleinsein in schier unermesslicher Weite zeugen die Reiseeindrücke. Das Alleinsein hat er auch bewusst gewählt. „Das war für mich eine Herausforderung. So ist die Erfahrung auch viel intensiver. Man muss aber damit umgehen können“, sagt Neu. Umso mehr freute er sich, wenn er in Dörfer kam und sich mit den Einheimischen austauschen konnte. In einem Punkt sei er aber richtig deutsch, gibt der Abenteurer zu. Die Sehnsucht nach einem guten Brot sei sein ständiger Begleiter gewesen. Manchmal hat er sich aus Mehl, Hefe und Wasser selber was gebacken. „Aber wie vom Bäcker war das nicht“, sagt er lachend.

Übrigens war die Fahrt auf dem Yukon nicht die erste große Flussreise des Journalisten. Auch die Donau und den Jangtse hat er sich schon erpaddelt. Zu Flüssen fühlt er eine große Verbundenheit, was wohl am heimischen Rhein liegt. „Der Rhein ist für mich sehr wichtig“, erklärt er. „Wenn ich von Reisen zurückkomme, gibt er mir das Gefühl, jetzt bin ich zu Hause. Ich liebe auch die Stadtansicht von der Oberkasseler Brücke aus.“