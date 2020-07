Rettungsschwimmer aus Mettmann : Bademeister erlebt kuriose Saison

Joscha Bastigkeit, Fachangestellter für Bäderbetriebe im Naturfreibad, ist nicht nur Lebensretter. Er hält die Anlage – wie hier mit einem Beckensauger – auch tipptopp in Schuss. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Ein halb leeres Freibad zu beaufsichtigen ist merkwürdig. Jetzt ist Joscha Bastigkeit nicht nur Lebensretter, sondern auch oberste Aufsichtsperson, dass die Auflagen der Corona-Schutzverordnung peinlich genau eingehalten werden.

Schichtebginn ist für Joscha Bastigkeit morgens um 6 Uhr. „Wir betreuen hier ein Naturfreibad. Da ist immer etwas zu tun“, erzählt er über den Einstieg in den Tag. Dann wird beispielsweise der Beckensauger an den Start gebracht. Zunächst wird, was sich an Blättern, Fasern oder Fusseln im Pool gesammelt hat, in die Ecke gepustet und dann abgesaugt. Die Maßnahme dient nicht bloß der Optik, „Schwimmer müssen jederzeit auf den Grund des Beckens gucken können“. Denn auch dort sind Markierungen aufgebracht – seitdem der Geist von Corona über allem schwebt, sind sie wichtiger denn je.

„An heißen Sommertagen haben wir normalerweise 4000 Gäste“, die Saison 2020 wird Joscha Bastigkeit als Corona-Sommer in Erinnerung bleiben. „Jetzt ist ein bisschen gespenstisch“, sagt der Fachangestellte für Bäderbetriebe über die ungewohnte Stille. Im 20.000 Quadratmeter weiten Areal ist die Besucheranzahl „echt überschaubar“. In normalen Sommern, wenn die Sonne knallt, ist das Becken so voll, dass niemand mehr schwimmen kann. Dann wird das Schwimmbad als Abkühlstation genutzt.

INFO Unter Corona-Auflagen seine Bahnen ziehen Naturfreibad Online können Karten reserviert werden, die dann vor Ort zu bezahlen sind. Regeln Wegen der Corona-Auflagen ist die Anzahl der Besucher limitiert. Dafür ist das Schwimmvergnügen um so höher. Angebot Knapp 3,5 Millionen Liter Wasser befinden sich in der kompletten Anlage – frei von Chemie.

Jetzt ziehen die Schwimmenden unbehelligt ihre Bahnen. Alle sind froh, dass wieder geöffnet ist. „Es ist himmlisch“, freut sich beispielsweise Claudia Berg. Nach ihrer Meinung ist das Naturfreibad ohnehin „das Beste im Kreis Mettmann“, momentan ist sie auch deshalb täglich zu Gast, „weil es so herrlich leer ist“. Die überschaubare Gästeanzahl ist Fluch und Segen zugleich.

„Das entspannte an der Situation ist: Wir wissen genau, wer kommt.“ Per Reservierungssystem können Karten gebucht werden, bezahlt wird vor Ort. „Wir sind Lebensretter. Aber nicht nur“, führt Joscha Bastigkeit aus. Zu den gewohnten Aufgaben, Sicherheit zu vermitteln und im Bedarfsfall zur Stelle zu sein – weshalb die Bademeister immer sprungbereit in kurzen Hosen, wahlweise rot oder blau, am Beckenrand stehen –, kommen jetzt die Durchsetzung von Abstands- und Hygieneregeln hinzu. „Rutschenaufgang und Handläufe werden beispielsweise regelmäßig von uns desinfiziert.“

Im Moment kommen fast nur Leute, die Schwimmen können und wollen. Fröhlich im Wasser planschende Kids sind wetterbedingt Rarität. Damit ist manches Risiko minimiert, denn Kinder machen auch mal Quatsch, wie Bademeister Dominik Drostel weiß: Im vergangenen Jahr tunkten sich Freunde im Spaß gegenseitig unter – bis einer eine Ladung Wasser schluckte und wild strampelte. „Da bin ich rasch ins Wasser, um ihn hinauszuziehen“, vier Mal war das 2019 der Fall, alle mit Happy end.