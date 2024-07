Jobperspektiven in Mettmann Hier gibt es die Beratung zur richtigen Ausbildung

Dennoch gibt es immer wieder Jugendliche, die nach den Ferien noch nicht wissen, wie es für sie beruflich weitergeht. Abhilfe schafft da die Ausbildungsbörse „Ausbildung4U“, die nicht nur in Mettmann, sondern auch in den Kreisstädten Hilden und Velbert stattfindet. Dazu laden die Berufsberatung der Agentur für Arbeit und das Jobcenter ME-aktiv alle Jugendlichen ein, die noch nicht wissen, wie es nach den Ferien weitergehen soll. Am 7. August, 10 bis 14 Uhr, erfolgt die Börse in BZI Mettmann, Marie-Curie-Straße 1-5. Zuvor gibt es eine Gelegenheit in Hilden bereits an diesem Mittwoch, 31. Juli, ebenfalls 10 bis 14 Uhr im Jobcenter Hilden, Hochdahler Straße 14. Dritte Chance, sich über mögliche Ausbildungen zu informieren, gibt es dann am 14. August in Velbert, 10 bis 14 Uhr, im Jobcenter Velbert, Heiligenhauser Straße 6.