Berufsinfos in Mettmann Jobcenter informiert über Karrierechancen im Pflegeberuf

Mettmann · Dringend werden Pflegekräfte gesucht. Umso wichtiger also über die Jobperspektiven des Berufsfeldes zu informieren. Interessierte haben am 23. Februar Gelegenheit, mehr über den die Aufgaben und Perspektiven in der Pflegebranche zu erfahren.

10.02.2023, 05:00 Uhr

Wer in der Pflege arbeiten will, sollte empathisch sowie körperlich und psychisch belastbar sein. Foto: dpa-tmn/Tom Weller

Die Agentur für Arbeit Mettmann und das jobcenter ME-aktiv laden zu einem Pflegetalk am Donnerstag, 23. Februar, 9.30 bis 12 Uhr, ein. Die Informationsveranstaltung im BiZ richtet sich an alle, die sich über die Pflegeberufe und Karrierechancen informieren möchten. Teilnehmende erwartet ein buntes Programm, denn es kommen alle Seiten zu Wort. In einer Gesprächsrunde werden Arbeitgeber von stationären und mobilen Pflegediensten von den Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen berichten. Quereinsteigende berichten über ihren eigenen Weg, über die aktuellen Entwicklungen der Branche erzählen außerdem Fachleute. Im Anschluss an die Gesprächsrunde haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, in individuellen Beratungen persönliche Fragestellungen zu klären. In der Pflege wird bekanntermaßen händeringend nach Personal gesucht. Wichtig ist auch, unter den vielen offenen Stellen das für einen selbst passende Angebot ausfindig zu machen. Anmeldung zum Pflegetalk via E-Mail an Jobcenter-ME-aktiv.BCA2@jobcenter-ge.de oder unter Tel. 02104 14163519. Das Angebot ist kostenfrei.

(von)