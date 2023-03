Perspektiven in Mettmann „Woche der Ausbildung“ vom Job-Center für Schulabgänger

Die Berufsberatung berät individuell und bietet Veranstaltungen sowohl online als auch in den Standorten in Mettmann, Hilden, Ratingen, Langenfeld und Velbert an. Donnerstag, 16. März, umfasst der Thementag folgende Angebote: Von 10 bis 18 Uhr geht es um den Bewerbungsmappencheck, Ausbildungs- und Studienberatung sowie Unterstützung bei der Praktikumssuche und virtuelle Realität per VR-Brille; der Workshop Vorstellungsgespräche läuft von 14.30 bis 16 Uhr, um Ausbildung und Studium im Öffentlichen Dienst geht es von 15 bis 17 Uhr, im gleichen Zeitraum werden Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten weniger bekannter Ausbildungsberufe vorgestellt. „Mein Kind will nicht zur Schule“ ist eine Elternveranstaltung von 16 bis 18 Uhr, parallel dazu kann der Nachwuchs sich für die Zukunft rüsten mit „Deine Bewerbung – So klappt‘s mit der Ausbildung!“ und Tipps, wie professionelle Bewerbungsfotos aussehen sollten. „Eine Ausbildung ist eine tolle Möglichkeit, um in einen Beruf zu starten“, macht Karly Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann, Reklame. „Bei unserem Programm dürfte für jede und jeden etwas dabei sein.“ In der Woche der Ausbildung ist die Berufsberatung von Montag bis Donnerstag, 10 bis 18 Uhr, sowie Freitag, 10 bis 16.30 Uhr, unter Telefon 02104-6962-333 für Jugendliche und ihre Eltern da. Sie beantwortet Fragen zu Berufs- und Studienwahl, Ausbildungssuche oder zu einem Plan B.