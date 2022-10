Mobilität in Mettmann : Jetzt wird der Bürgerbus geliefert

Mettmann Zuletzt blockierten fehlende Teile die Fertigstellung. Corona bremste das Projekt. All das scheint nun überwunden zu sein: Voraussichtlich in der kommenden Woche soll der Bürgerbusverein Mettmann sein nagelneues Fahrzeug bekommen.

Nach langem Warten kommt Bewegung in den Bürgerbus: Voraussichtlich Ende der nächsten Woche kann der Verein das Fahrzeug beim Hersteller in den Niederlanden abholen. Das sagte Bodo Nowodworski, Vorsitzender des Bürgerbusvereins, auf Nachfrage unserer Redaktion. Dann kommt der Bus zunächst für einige Tage in die Werkstatt der Rheinbahn, die offizieller Eigentümerin des Fahrzeugs ist. Erst mit der Auslieferung kann der Antrag auf Lizenzierung bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt werden. Zusätzlich braucht der bei Auslieferung weiße Bus die Beklebung der Werbepartner. Zudem müssen die Fahrerinnen und Fahrer auf dem Fahrzeug geschult werden und die Strecke bei Probefahrten kennenlernen. Deshalb werde der Bus bis Jahresende auf den Straßen von Mettmann zu sehen sein, sagt Nowodworski. Sobald alle praktischen und bürokratischen Vorbereitungen erledigt sein werden, kann der Bürgerbus starten. Das soll an einem Montag im Januar 2023 soweit sein.