Landwirtschaft in Mettmann Jetzt lassen Kürbisse den Herbst leuchten

Nicht erst, seit Halloween auch nach Deutschland übergeschwappt ist, halten Kürbisse im Herbst Einzug in die Küchen. Auch schon die Großmütter verwendeten Kürbis, wie Dietrich Strümpfel vom Landgasthof Bibelskirch weiß: „Meine Großmutter hat alles eingelegt, was es einzulegen gab. Der Kürbis wurde süßsauer eingelegt.“ Damals verwendete man vor allem Riesenkürbisse. „Auch, um die Marmeladen zu strecken“, so Strümpfel.