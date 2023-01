Finanzen in Mettmann Jetzt können Bürger den Haushaltsplan 2023 kritisieren

Bekanntermaßen ist es um die Haushaltskasse der Stadt nicht gut bestellt. Oder wie es in einem Schreiben des Landrats an die Verwaltungsspitze vom April des vergangenen Jahres heißt: „Die Haushaltssituation der Stadt Mettmann stellt sich unverändert als äußerst angespannt dar“, eine hochdefizitäre Ergebnissituation sei zu verzeichnen – die eingeplanten Defizite der Jahre 2022 bis 2025 summieren sich für die Stadt Mettmann auf insgesamt etwa 15,6 Mio Euro und werden den städtischen Eigenkapitalbestand der sogenannten Allgemeinen Rücklage in erheblichem Umfang reduzieren. „Umso bedeutender ist es, dass die Finanzverantwortlichen aus Politik und Verwaltung der offenbaren, hochdefizitären Entwicklung nunmehr entschlossen entgegentreten und tatsächliche, spürbare Konsolidierungserfolge für die nachfolgenden Haushalte erzielen.“ Ansonsten droht das Abrutschen in den Zustand der sogenannten pflichtigen Haushaltssicherung – um dies zu vermeiden, können Bürger sich mit Kritik, Ideen, Konzepten und Vorschlägen einbringen. „Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen können Einwohner oder Abgabenpflichtige bis zum 30. Januar 2023 Einwendungen erheben“, heißt es offiziell. Die Einwendungen sind bei der Bürgermeisterin der Stadt Mettmann, Amt für Finanzmanagement, Rathaus, Neanderstraße 85, Zimmer 106, 40822 Mettmann, schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben.