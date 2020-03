Kommentar : Jetzt gilt es, das Profil zu schärfen

Mettmann Jetzt stehen alle Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Mettmann fest – die AfD will auf Nachfrage unserer Redaktion keinen eigenen aufstellen – und nun wird es spannend.

Welcher Bewerber vereint die meisten Stimmen auf sich? Die Beteiligten gehen davon aus, dass es angesichts der Vielzahl der Kandidaten in Mettmann eine Stichwahl geben wird. Doch wer sind die Finalisten? Der parteilose Bürgermeister Thomas Dinkelmann wird von seinem Amtsbonus zehren können, zudem gilt er bei vielen Bürgern trotz aller Kritik aus der Politik als beliebt. Wobei die Kritik zurzeit moderater ausfällt als noch vor Monaten: Die Gegner des Bürgermeisters wollen ihn nicht zum Märtyrer machen. Für den Kandidaten der Grünen, Nils Lessing, dürfte die Klimaschutzdebatte ordentlich Rückenwind liefern, wobei sich noch zeigen muss, ob eine Kommunalwahl – was ungewöhnlich ist – von bundespolitischen Themen so stark beeinflusst wird. Zudem treten zwei Frauen als Kandidatinnen an, die ihr Profil dringend noch schärfen müssen: Wofür steht Sandra Pietschmann, welche Ideen hat Andrea Metz? Sie zu kommunizieren wird in Zeiten des Corona-Virus, der einen Wahlkampf mit vielen Kontakten und Bad in der Menge kaum noch zulässt, zwar schwieriger – ist aber dringend nötig.