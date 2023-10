Kinder in Mettmann Jetzt fürs Kita-Jahr 2024/25 anmelden

Eltern, die ihr Kind für einen Platz in einer der fünf städtischen Kindertageseinrichtungen zum 1. August 2024 anmelden möchten, können sich gerne in den nächsten Wochen mit ihrer Wunsch-Kita in Verbindung setzen, um einen Termin zu vereinbaren, an dem sie sich in kleinen Gruppen die Einrichtung anschauen und sich über das Angebot informieren können. Dabei haben die Eltern auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ihr Kind für einen Platz vormerken zu lassen.