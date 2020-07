Gänseküken begeistert Besucher : „Olaf“ ist Mettmanns nächstes Topmodell

Herzensbrecher „Olaf“ sorgte beim Besuch am Lavalplatz für Begeisterung. Passanten zückten ihre Telefone, um Schnappschüsse von dem kleinen Süßling zu schießen. Foto: Jan Schulte-Baukloh

Mettmann Verlassen von dessen Gänseeltern, fand Jan Schulte-Baukloh Küken „Olaf“ und päppelte es auf. Quietschfidel lebt „Olaf“ nun mit anderem Federvieh. Bei einem Abstecher in die Stadt Mettmann wurden seine Qualitäten als Modell entdeckt.

Bei einem Abstecher Richtung Tierarzt spazierte der Mini-Vogel fröhlich watschelnd beispielsweise entlang des Lavalplatzes, posierte als so etwas wie Mettmanns nächstes Topmodell vorm Erinnering und ließ sich bereitwillig von Passanten knipsen. „Das ist eine Ausnahme. Normalerweise lebt „Olaf“ in unserem Garten“, erklärt Jan Schulte-Baukloh. „Ich bin sein Ersatzpapa“, erklärt der 22-jährige Auszubildende. Denn „Olaf“ erobert nicht nur wegen seiner niedlichen Optik die Herzen, seine Geschichte ist ebenfalls herzergreifend.

„Freunde von uns fanden ihn in Grube 7 in Haan“, erinnert sich Jan Schulte-Baukloh an einen Anruf im Mai. Das Küken war mutterseelenallein, „der Rest der Familie war verschütt gegangen“. Und weil Jan Schulte-Baukloh im malerischen Umfeld Mettmanns bereits mit vier Gänsen, drei Laufenten, drei Hunden, Hühnern, Kaninchen und Frettchen lebt, war schnell klar: „Olaf“ findet hier ein neues Zuhause.