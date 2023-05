Bauen in Mettmann Ist die Fischer-Siedlung noch bewohnbar?

Die Wählergemeinschaft M.U.T. regt an, die ehemaligen Werkswohnungen entlang der Georg-Fischer-Straße nicht länger leer stehen zu lassen. Angesichts der prekären Lage auf dem Mettmanner Wohnungsmarkt sollten sich die Stadt, der Mettmanner Bauverein als Eigentümer und Wohlfahrtsverbände zusammentun und die größtenteils in den 1950er-Jahren errichteten Bauten wieder bewohnbar machen, so die Anregung der ehemaligen Linken in Mettmann. Diese Wohnungen sollten vorrangig an Familien mit Kindern, Menschen mit Behinderung, Ältere und einkommensschwache Personen vergeben werden, heißt es in einem offenen Brief der Wählergemeinschaft, der zeitgleich den Medien zur Verfügung gestellt wurde.