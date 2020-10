Kultur bei der Caritas Mettmann : Interkulturelle Lesung mit Musik

Mettmann Im Mittelpunkt des Kulturabends am Vogelskamp 120 stehen drei Künstler mit orientalischen Wurzeln. Eine Lesung mit Musik als Kontrapunkt zur kalendarischen Tristesse.

Im Mittelpunkt des interkulturellen Abends stehen drei Künstler mit orientalischen Wurzeln, nämlich Samer al Najjar aus Homs, der Mitte 2014 nach Deutschland kam und heute in Velbert lebt. Er liest aus seinen Kurzgeschichten-Bänden, die er mit dem Kreisintegrationszentrum veröffentlicht hat: Im Jahr 2018 erschien „Die salzige Heimat“, aktuell kommt „Es geschah in Homs“ heraus.

„Im Oktober ist in einem arabischen Verlag auch mein erster Roman ‚Labyrinth der verwaisten Träume‘ veröffentlicht worden, der Anfang 2021 auch auf Deutsch erscheinen wird“, sagt der 26-Jährige stolz, der in Düsseldorf Germanistik und Politikwissenschaften studiert. Seine künstlerisch verdichteten Emotionen gewähren Einblicke in die Gefühlswelt geflüchteter Menschen und erzählen ebenso eindrucksvoll über das Suchen und Finden einer neuen Heimat.