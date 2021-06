Schüler in Mettmann : Integrationsrat dringt auf Ausgleich der Corona-Lücken

Schüler in Mettmann

Mettmann Rund 400 Mettmanner Kinder haben Lerndefizite. Die Stadt will frühestens im Juli ein Angebot machen, klagt der Integrationsrat und nennt das „nicht nachvollziehbar“.

Die Mettmanner Schulen haben rund 400 Kinder mit coronabedingten Lernrückständen gemeldet. Ihnen sollen bereits mit Beginn der Sommerferien am 5. Juli, Kurse angeboten werden, fordert der Integrationsrat. Dass Schuldezernent Marko Sucic dies frühestens für die zweite Ferienhälfte in Aussicht stellt, sei für den Integrationsrat „nicht nachvollziehbar“.

Bereits in der bislang letzten Sitzung des Schulausschusses war der Konflikt um Kinder mit Lern-Lücken offensichtlich geworden. In der Sitzung hatte der zuständige Dezernent Sucic gleich eine ganze Reihe von Gründen genannt, warum die Stadt Mettmann den betroffenen Kindern so rasch nicht werde helfen können – von fehlenden Hausmeistern, dem Catering bis hin zu dem damals noch nicht durch den Kreis genehmigten Haushalt 2021.