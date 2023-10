Debatte um neue Unterkunft für Geflüchtete in Mettmann Was hat die Bürgermeisterin zu verbergen?

250 Kundgebende waren laut Polizei angekündigt, etwa 30 kamen Mittwochabend an die Spessartstraße, um gegen den aus ihrer Sicht seitens der Stadtverwaltung unsensibel ausgewählten Standort der neuen Unterkunft für Geflüchtete in der Sporthalle Lindgren-Schule zu demonstrieren. „Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt“, erklärte ein Teilnehmer. „Es ist total intransparent, was die Bürgermeisterin macht.“