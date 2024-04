Gut bezahlter Berufseinstieg Info zum Einstieg in die Pflegeberufe im EVK

Die generalisierte Ausbildung zum Pflegeberuf ist vielfältig und die am besten vergütete Berufsausbildung in Deutschland. Sie legt die Basis für zahlreiche Arbeitsbereiche und Karrierestufen im Pflegeberuf. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung soll dies deutlich werden. Am Dienstag, 16. April, zeigt die Evangelische Pflegeakademie Bergisch Land im EVK Mettmann, Gartenstraße 8, was möglich ist.