Adressen und Straßen in Mettmann : Wissenswertes zu Adolph Kolping

Die Bedeutung Adolph Kolpings liegt in seinem frühen sozialpolitischen Beitrag, der die Sozialstaatsentwicklung in Deutschland mitgeprägt hat. Foto: Kolping Jugend Land Oldenburg

Mettmann Kolpingfamilie platzierte jetzt Erklärtafel zu Straßenschild in Metzkausen. Der stellvertretende Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Wilfried Meiswinkel, enthüllte die Tafel zusammen im Beisein vieler Kolpinger und Anwohner bei einem kleinen Umtrunk.

Mettmann (von) „Adolph Kolping, 1813 – 1865, Schuhmacher, Priester, Gründer der Kath. Gesellenvereine/ 1857 in Mettmann, heute Kolpingsfamilie“, so lautet der Text auf der von der Kolpingsfamilie gestifteten Erklärtafel zur gleichnamigen Straße in Metzkausen. Besagtes Zusatzschild wurde jetzt vom stellvertretenden Vorsitzenden der Kolpingsfamilie, Wilfried Meiswinkel, im Beisein vieler Kolpinger und Anwohner zusammen mit Bürgermeisterin Sandra Pietschmann enthüllt.

Kirche, Klüngel, Karneval – das sind die drei K, mit denen das Rheinland gerne in Verbindung gebracht wird. Weniger bekannt ist, dass die Rheinmetropole Mitte des 19. Jahrhunderts für ein ganz anderes K stand: den Kommunismus. Diesen Aspekt griff Wilfried Meiswinkel bei seine kleinen festtagsrede anlässlich der Schildaufhängung auf, er betonte, dass die Bedeutung Adolph Kolpings in seinem „frühen sozialpolitischen Beitrag“ liege, der die Sozialstaatsentwicklung in Deutschland mitgeprägt habe.

Der Blick in die Vita des Mannes ist lohnenswert. Kolping stammte aus armen Verhältnissen, mit 13 Jahren begann er eine Lehre als Schuhmacher, schuftete zehn Jahre in diesem Job bis er als Alternative zu dieser Monotonie nach Dienstschluss Privatunterricht nehmen und im Alter von 28 Jahren sein Abitur ablegte – eine Sensation. Er studierte Theologie und Philosophie, wurde Priester und lebte als Kaplan im damaligen Elberfeld, heute Wuppertal.

Dort lernte er hautnah Not und Elend der Fabrikarbeiter kennen. Er initiierte Bildungsprogramme für Arbeiter und Handwerker und machte für seine vielen Konzepte Reklame in einer eigenen Zeitung. Als er starb, gab es im In- und Ausland mehr als 400 seiner Gesellenvereine. Später ging daraus das Kolpingwerk hervor.

Der Auftrag der Kolpingarbeit Mettmann ist Familienbildung, der Einsatz für die Wohnungslosen in Mettmann sowie das Friendshiphome in Manila/ Philippinen.

(von)