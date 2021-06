Fortbildung : Digitalcoach unterstützt Mettmanns Einzelhändler

Individuelle Sprechstunden zur Digitalisierung bietet jetzt der Handelsverband Nordrhein-Westfalen an. Foto: Getty Images/iStockphoto/hakule

Mettmann Der Handelsverband NRW macht jetzt den Einzelhändlern ein Sommerangebot: Ein Digitalcoach hilft ihnen mit Rat und Tat, damit sie in der nachlassenden Corona-Krise in Schwung kommen.

Zwar kommen die Einzelhändler nach der Durststrecke der Corona-Krise oft kräftig in Schwung. Aber nicht bei allen Bürgern ist die Kauflaune überbrodelnd und dementsprechend die Laune von Einzelhändlern ausbaufähig. Viele haben ihr Eigenkapital weitgehend aufgezehrt, wirtschaftliche Unterstützung stehe noch aus. Ein Sommerangebot der unterstützenden Art macht jetzt der Handelsverband Nordrhein-Westfalen, ein Digitalcoach unterstützt Mettmanns Einzelhändler. Digitalcoach Markus Schaaf bietet individuelle Sprechstunden von Montag, 5., bis Donnerstag, 8. Juli, an.

Den Händler stärker an die Hand nehmen oder einfach nur die entscheidenden Impulse geben: Dafür beschäftigt der Handelsverband Nordrhein-Westfalen im Rahmen einer Landesförderung vier sogenannte Digitalcoaches. Sie sollen besonders kleine und mittelgroße Einzelhandelsunternehmen darin unterstützen, ihren richtigen Weg in die digitale Welt zu finden. Und weil sich das nicht per Schema F machen lässt, sondern oft auf die persönlichen Anforderungen zugeschnitten sein muss, steht Markus Schaaf interessierten Einzelhändlern für individuelle Sprechstunden zur Verfügung.