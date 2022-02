Projekte in Mettmann : Obschwarzbach: Baubeginn für Feuerwehr und Kita

Projekte in Mettmann

In Obschwarzbach können der Umbau von Feuerwehr-Gerätehaus und Kita bald starten´. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Ende der Hängepartie ist in Sicht: In Obschwarzbach kann nach Auskunft der Verwaltung mit dem Umbau von Gerätehaus und Kita begonnen werden.

In Obschwarzbach: kann der Bau des Feuerwehr-Gerätehauses bald starten. Die Ausschreibungen für die Erd- und Rohbauarbeiten sind vergeben. Das hat Matthias Mausbach, Amtsleiter Feuerschutz und Rettungswesen und Vize-Chef der Feuerwehr, am Montag im Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe mitgeteilt. Damit könne auch mit der Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte Obschwarzbach, gleich nebenan, begonnen werden, hieß es im Ausschuss.

Eigentlich sollte der Bau im vergangenen Jahr beginnen. Doch auf die Ausschreibungen für die Rohbauten hatte die Stadt kein wirtschaftliches Angebot erhalten. Deshalb wurden beide Maßnahmen in einem Paket erneut ausgeschrieben. Im Feuerwehr-Gerätehaus, das im Garten des Bürgerzentrums errichtet und über die Sudetenstraße angefahren wird, werden zwei Fahrzeuge untergebracht. Im Untergeschosses des Bürgerzentrums werden Umkleiden, Wasch- und Duschräume sowie eine Küche eingebaut. Im Gerätehaus können in Notfällen Personen untergebracht werden. Der Ausbau des Feuerwehr-Standorts in Obschwarzbach wird vom Land mit 250.000 Euro bezuschusst.