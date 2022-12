Verkehr in Mettmann In Metzkausen beginnen die Bauarbeiten für die Glasfaser

) Metzkausen und Obschwarzbach bekommen Internet in Lichtgeschwindigkeit. Rund fünf Millionen Euro investiert die Deutsche Glasfaser und verlegt kostenlos Lichtwellenleiter bis hinein in rund 1300 von insgesamt 3200 Haushalten. In Metzkausen startet in diesen Tagen der erste Bauabschnitt für die Verlegung von Glasfaserleitungen.