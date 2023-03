Rundgang in Mettmann In 90 Minuten durch alle Geheimnisse in Mettmann

Die Teilnehmenden werden viel Wissenswertes aus der mehr als 1100-jährigen Geschichte der Stadt erfahren und Mettmann anschließend mit ganz neuen Augen sehen. Die Stadtführung startet am Samstag, 1. April, um 13 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Königshofplatz an der Treppe zum Lavalplatz. Vor dort aus geht es in die Fußgängerzone und vorbei an vielen Baudenkmälern und geschichtsträchtigen Orten der Mettmanner Mitte in die historische Oberstadt hinauf.