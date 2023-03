Frühlingsboten im Kreis Mettmann Der Winter hat seine Macht verloren

Nun sind auch die Frühlingsboten Schneeglöckchen, Krokusse, Narzisse und Co. froh, endlich nicht mehr gegen die Kälte und das kalte Weiß anzukämpfen. Als hätten sie nur auf ihren Einsatz gewartet, schießen sie aus der Erde und sorgen für bunte Akzente in der Natur. Und auch wenn das Wetter weiterhin wechselhaft bleibt, sich Sonne und Regen munter abwechseln, so scheint der Frühling nun dennoch die Oberhand über den Winter zu gewinnen. Zeit, die erste Eiskugel der Saison zu probieren, mit dem Hund oder den Kindern die Natur unsicher zu machen oder ein Buch in der Sonne zu lesen: Die Möglichkeiten sind vielfältig. Der Kreis Mettmann präsentiert sich von seiner besten Seite und lockt nach draußen, nach vielen Monaten, die hauptsächlich in den vier Wänden verbracht wurden.