Klima in Mettmann Immer mehr Hausbesitzer zapfen die Sonne an

Die installierte Leistung in Mettmann liegt damit bei insgesamt 14 Megawatt. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Mettmann es im Ranking der Städte auf Platz 1505 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 1018. Das geht aus den offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das vierte Quartal 2023 hervor, die das Vergleichsportal für Solaranlagen „Selfmade Energy“ jetzt erneut für 2050 Städte in Deutschland ausgewertet hat.