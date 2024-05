Bienen haben es schwer in Mettmann Es könnte 2024 weniger Honig geben

Mettmann · Alles blüht in diesem Jahr viel früher als üblich, aber dann kamen wieder Kälte und Nässe. Die Bienen bleiben da lieber in ihrem Stock. Was das für die Honig-Ernte in diesem Jahr bedeutet, erklärt Imker Helmut Peters.

09.05.2024 , 11:00 Uhr

Imker Helmut Peters hat Bienenstöcke am Neanderthal Museum stehen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Sandra Grünwald