Karneval in Mettmann FKK setzt auf Nachwuchs bei Umzug

Was das angeht, ist der FKK laut Michael Heinemann ebenso unkonventionell wie seine Heimatstadt. Mettmanner feiern so, wie die Feste anstehen. Nicht mit Pomp oder großem Tusch wie in Nachbarstädten, „wir zelebrieren den freien Geist“, weshalb es beim FKK auch kein Prinzenpaar, kein Kinderprinzenpaar oder eine Prunksitzung gibt. „Es war ja schon nahezu revolutionär, als vor fünf Jahren Hoppeditz aus der Asche sprang“, erinnert Michael Heinemann an die Anfänge des FKK. Der Name des Vereins übrigens entstand der Legende nach an einem „schönen Abend, an dem André Claasen, Jens-Christian Holtgreve und andere berauscht vom süßen Duft des Apfelsafts über die Förderung der Karnevals-Kultur sinnierten. „Und schon war der FKK gegründet.“ Die Vereinsmitglieder wollen nun nach der Corona-Pause „ordentlich feiern“, die „traditionelle Fête von Mettmann Sport findet eine Woche vorm Umzug statt“, zum Umzug gehört natürlich auch ein Bühnenprogramm am Jubiläumsplatz, moderiert von Michael Heinemann und mit einem DJ an seiner Seite. „Wir haben viel angefragt und bereits für den Tag gebucht“, es sei ein „Konzept für Augen und Ohren“, verspricht er. Details werden nicht genannt, denn es soll ja auch Überraschungen geben.