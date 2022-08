Soziales in Mettmann : So bleibt der Schulstart bezahlbar

So bleibt der Schulstart bezahlbar

Soziales in Mettmann

Mettmann Im „Kaufhaus der Mettmanner“ gibt es preiswerte Ranzen, Stifte und Hefte. Sie werden an Familien und Alleinerziehende abgegeben, die einen Mettmann-Pass besitzen.

Einen stabilen Schulranzen, verschiedene, von den Schulen jeweils ganz penibel bestimmte Stifte, Schreib- und Bastelmaterialien, eine komplette Ausstattung mit Sportkleidung gehören auf die Einkaufsliste der Familien und so wird der Kassenbeleg immer länger. Angesichts der zurzeit stark steigenden Preise und Energiekosten kommen viele Familien so an ihre finanziellen Grenzen.