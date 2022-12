Rückblick in Mettmann Das war das Jahr 2022 – in den wichtigsten Augenblicken

Für Elana (7) war die Sache völlig klar: Sie hatte einen Termin in der Sprechstunde des Weihnachtsmannes. Doch auch sonst gab es rund um den 50. Blotschenmarkt in Mettmann nur strahlende Gesichter: Organisator Florian Peters stellte heraus, dass weder von der Security, der Polizei oder vom DRK besondere Vorkommnisse gemeldet wurden. Die Standbetreiber, zu denen auch die Vertreter des Kunstgewerbes gehörten, meldeten fast alle gute Umsatzzahlen und wollen im nächsten Jahr wiederkommen. Hans Duncker, langjähriger engagierter Vorsitzender der Awo, die als einziger Stand an bisher allen 50 Blotschenmärkten teilgenommen hat, bilanzierte überaus zufrieden: „Wir haben mit unseren Punschstand den bisher besten Umsatz in all den Jahren erzielt.“