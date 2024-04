Arbeitsschutz im Kreis Mettmann Gewerkschaft macht auf Gefahr durch Sonne aufmerksam

Deshalb startet die Gewerkschaft einen „Weckruf für mehr Sicherheit im Job“: Am kommenden Sonntag, 28. April, ist der „Workers‘ Memorial Day“ (WMD). Das ist der internationale Gedenktag, um an die Menschen zu erinnern, die der Job krank gemacht hat oder die bei der Arbeit sogar ihr Leben verloren haben. Den Workers‘ Memorial Day hat die IG BAU in diesem Jahr unter ein „Sonnenschutz-Motto“ gestellt: „Lass Dich nicht verbrennen“.