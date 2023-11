Kultur in der Kirche Jazz und Hüsch mit Heike Kehl und Okko Herlyn

Das Duo Heike Kehl und Okko Herlyn, privat übrigens ein Paar, trägt Texte und Lieder Hanns Dieter Hüschs vor. Der schlaue Kopf vom Niederrhein verfasste einiges Kluges mit religiösem, gesellschaftskritischem und politischem Inhalt. Oft nachdenklich, oft fröhlich und freundlich, bissig und sanft und immer mit einer klaren Aussage. „Und warum sollten sich da Christentum und Lachen ausschließen? Auch wenn wir in der Bibel keine Stellen über das unbeschwerte Lachen finden, es steht aber auch nirgends geschrieben, dass Christen nicht lachen und unbeschwert fröhlich sein dürfen“, lädt Jürgen Fritz aus dem Vorstand des Fördervereins der Kirche Schöller zum kabarettistischen Abend am Samstag, 2. Dezember, von 19 Uhr an in die historische Dorfkirche Schöller ein.