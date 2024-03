Wirtschaft im Kreis Mettmann Plus bei Übernachtungen – Minus bei Geschäftsklima

„Die Liste der Herausforderungen ist lang“, erklärt Hörsken. „Allgemeine Kostensteigerungen, Personalmangel, eine unsichere politische Lage, Belastungen wie die Bettensteuer und die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer, ein schwächelndes Konsumverhalten, der Rückgang bei Messebesuchern und sich verändernde Reisegewohnheiten fordern unsere Unternehmen täglich heraus. Dies droht gerade kleine und mittlere Betriebe zu überfordern.“ Erschwerend kommt hinzu, dass der Wettbewerb in der Region zunimmt und die durchschnittliche Zimmerauslastung stagniert. So werden in Düsseldorf und im Kreis Mettmann heute rund 11.300 Betten mehr angeboten (+35 Prozent) als noch vor zehn Jahren.