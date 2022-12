Weihnachten in Mettmann Hohe Spendenbereitschaft trotz Krisenzeit

Anderen eine Freude machen, ist einer der Leitgedanken zur Weihnachtszeit. Dabei denken die Menschen nicht nur an ihre Angehörigen, sondern auch daran, für andere zu spenden. So auch die Kunden der Columbus-Apotheke, die bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr für den Kinderschutzbund Mettmann gespendet haben. Mit tollem Erfolg: 1300 Euro sind bei der Aktion zusammengekommen. Hierfür danken Apotheke und Kinderschutzbund den vielen Spendern, die dafür sorgen, dass benachteiligte Kinder in Mettmann weiterhin unterstützt und betreut werden. Die gläserne Spendenbox, die Wiebke und Anton Meins in ihrer Columbus-Apotheke aufgestellt haben, ist mittlerweile eine bei Kunden bestens bekannte Einrichtung. Gern werden Einkaufscoupons und kleine Geldbeträge beim Besuch der Columbus-Apotheke dort eingeworfen. „Wir sammeln diese für ein paar Wochen“, so Wiebke Meins, „und unterstützen damit lokale gemeinnützige Einrichtungen, die sich zu 100 Prozent der Unterstützung von benachteiligten Kindern verpflichtet haben.“ „Für uns ist das Engagement der Columbus-Apotheke und deren Kunden eine großartige Hilfe“, so Dr. Jürgen Winkelmann, Vorsitzender des Kinderschutzbundes Mettmann. Nur mit Spenden können die gewohnten Leistungen des Verbands aufrechterhalten werden. „Gerade in den jetzigen Krisenzeiten ist die Verunsicherung von Kindern und Jugendlichen gestiegen, und umso dankbarer sind die von uns unterstützten Kinder, dass wir als Kinderschutzbund die gewohnten Hilfen und Programme aufrechterhalten“. Zu den gewohnten Leistungen des Kinderschutzbundes zählt die tägliche Betreuung nachmittags von etwa 50 Kindern bei der Bearbeitung von Wochenplänen und Hausaufgaben, aber auch beim Spielen und in der sozialen Ansprache. Darüber hinaus gibt es Ferienprogramme, Informationsveranstaltungen für Eltern und Kreativ-Workshops.