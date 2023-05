Hochzeitsmesse in Mettmann Das richtige Beiwerk für den schönsten Tag im Leben

Mettmann · Die lebenslange Treue – in guten, wie in schlechten Zeiten – will angemessen gefeiert werden. In der Kulturvilla hatte die Hochzeitsmesse Premiere.

08.05.2023, 17:34 Uhr

Silberne Kerzenleuchter, festliche Garderobe: Bei der Hochzeitsmesse in der Kulturvilla ging es um den schönsten Tag im Leben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Susann Krüll

Premiere in der Kulturvilla: In der Außenstelle des Mettmanner Standesamtes lockte jetzt die erste Hochzeitsmesse. Hochzeitsplanerin Sandra Heck hatte alle zusammengebracht, die Hochzeiten unvergesslich machen. Da war eine Traurednerin für eine freie Trauung. Und Fotografen, die nicht nur das Brautpaar, sondern das Fest in Gänze festhalten – vom Anlegen der Hochzeitsgarderobe bis hin zur Hochzeitsreise ins Ausland. Fotografin Gabi Förster aus Mettmann berichtete von solchen Aufträgen. Auch Petra Mertins zeigte Arbeiten aus ihrem Atelier „meinKleid“, in dem sie jeder Braut das für sie ideale Modell zaubert, gern mehrteilig, damit alles perfekt zusammenpasst. Unter den Ausstellenden waren auch Anbieter von Fotoboxen, die seit einiger Zeit auf Hochzeiten junger Leute nicht fehlen dürfen, oder von Naturkosmetik für den großen Auftritt.