So klappt die Familienpflegezeit Mettmanns Angebote für pflegende Angehörige

Einen Angehörigen zu pflegen, war schon immer eine umfassende Aufgabe. Herausfordernd sind dabei nicht nur pflegerisches Können und soziales Miteinander, sondern in der Komplexität der Situation selbst gesund und einsatzfähig zu bleiben. Weil die sogenannten pflegenden Angehörigen einen großen Beitrag bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen leisten – etwa 86 Prozent aller pflegebdürftigen Menschen in Nordrhein-Westfalen werden zu Hause versorgt – werden sie und ihr Engagement mit dem jährlichen bundesweiten Tag der Pflegenden Angehörigen gewürdigt. Denn ihr täglicher Einsatz ermöglicht Menschen trotz Pflegebedarf ein möglichst selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen. In diesem Jahr wird er am wird Freitag, 8. September, gefeiert.