Polizei Mettmann : Nutzen Autoknacker Keyless-Go zum Diebstahl?

Mettmann Drei teure Autos verschwinden in einer Nacht. Zwei davon stehen in Metzkausen neben den Häusern ihrer Besitzer. Die Polizei hat den Verdacht, dass die Diebe einen technischen Kniff nutzten, um die Fahrzeuge zu öffnen.

„Tatsächlich können wir zurzeit nicht beweisen, dass es so war“, sagt ein Sprecher der Kreispolizei Mettmann. Die zeitliche Abfolge und die Fahrzeugtypen sind jedoch auffällig. Der Audi A7 Sportback stand in der nacht von Mittwoch (18.30 Uhr) auf Donnerstag (7.15 Uhr) in der Garageneinfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße Hasselkamp. Das silbergraue Fahrzeug ist laut Polizei sieben Jahre alt, hat rund 110.000 Kilometer auf dem Tacho und trug das Nummernschild D-C 8183. Im Fahrzeug lag laut Polizei auch der Fahrzeugschein. Der schwarze Audi A6 Avant mit dem Kennzeichen ME-C 9814 stand von Mittwoch (21.50 Uhr) auf Donnerstag (7.50 Uhr) neben einem Einfamilienhaus an der Stintenberger Straße in Metzkausen. Auf der Rückbank waren zwei Kindersitze montiert. Das Fahrzeug ist laut Polizei vier Jahre alt. Hinweise zu diesen beiden taten bitte an die Polizei unter Telefon 02104 9826250.