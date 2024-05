Aktionstag im Mehrgenerationenhaus Mettmann Hier gibts jede Menge Mut für Mädchen

Alle Werke wie Blumentöpfe und Suncatcher können die Mädchen natürlich mit nach Hause nehmen. Die Angebote sind – nebst allen Materialien – kostenfrei. Allerdings gibt es nur eine feste Zahl von Plätzen. Die Anmeldung erfolgt online unter gstoo.de/mutgirls und ist ab Samstag, 11. Mai, ab 10 Uhr möglich. Bitte dort die Daten der Teilnehmerin (Name und Geburtsdatum) angeben. Am Mädchentag bitte einige Minuten vorab am Königshof 17 eintreffen, damit die Teilnehmerinnenliste abgeglichen werden kann. Begleitpersonen können am Mädchentag nicht teilnehmen. Das Team freut sich auf alle Mädchen und einen tollen, kreativen Tag. Bei Fragen steht Lisa Hoffmann, lisa.hoffmann@mettmann.de oder 0174 1744309 gerne zur Verfügung.