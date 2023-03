Kommentar Herkulesaufgabe Geldbeschaffung

Die Stadt ist pleite, der Bund der Steuerzahler gibt dem Haushaltsetat-Entwurf ein „mangelhaft“, Landrat Hendele mahnte in seiner Post vom April 2022 die Finanzverantwortlichen aus Politik und Verwaltung ausdrücklich an, der „hochdefizitären Entwicklung entschlossen entgegenzutreten“ – und nun sollen viele, viele Millionen Euro allein für den Gesamtschulneubau investiert werden. Was wird aus der OPS nebst anderen Grundschulen, was aus den beiden Gymnasien? Wie soll das Hallenbad saniert werden, wie die neue Feuer- und Rettungswache gebaut sowie die Wehr an der Laubacher Straße fit für die Zukunft gemacht werden? Hier kann nur ein Wunder helfen. valeska.vondolega@rheinische-post.de