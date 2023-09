Leben in Mettmann Vom Umgang mit Pinsel und Wasserfarben

In der zweiten Oktoberwoche dreht sich am Montag, 9. Oktober, zwischen 10 und 14 Uhr alles um das Thema „Alabasta Stein-Schmuck als Anhänger“. Eingeladen sind Kinder zwischen 10 und 14 Jahren. Von Montag, 9., bis Freitag, 13. Oktober, jeweils 9 bis 15 Uhr gibt es die Lernkiste in den Herbstferien für alle acht- bis zwölfjährigen. Und ebenfalls am Montag, 9. Oktober, 11-15 Uhr wird ein Aquarell-Workshop angeboten (10-14 Jahre). Am Dienstag, 10. Oktober, 10 bis 13 Uhr flechten Mädchen zwischen 6 und 12 Jahren unter dem Motto „Friends for ever!“ Freundschaftsarmbänder und bemalen Tassen. Kürbisschnitzen bei den Stadtwaldkids (ab 8 Jahren) steht am Dienstag 10. Oktober, von 15.30 bis 17.30 Uhr auf dem Programm. Am Mittwoch, 11. Oktober, gibt es zwei verfügbare Angebote: Von 10 bis 14 Uhr gibt es einen : Intensiv-Workshop für Aquarellmalerei – „Lust auf Wasser und Farben“, für Kinder ab 6 Jahren. Und von 9 bis 17.30 Uhr werden 14 bis 18-Jährige zu Ersthelfern ausgebildet.