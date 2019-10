Mettmann : Damit es in den Ferien nicht langweilig wird

Mettmann Die beiden freien Oktoberwochen bieten Zeit, Neues auszuprobieren. Hier sind einige Tipps.

Linocut beziehungsweise Linoleumdruck ist ein effektives und für jeden einfach zu erlernendes Hochdruckverfahren. Im Negativ- und Positivverfahren lassen sich ausdrucksstarke, klar definierte Bilder erstellen und reproduzieren. In einem kleinen Büchlein wird jeder Teilnehmer seine Ergebnisse sammeln. Das Projekt läuft am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. Oktober, jeweils von 10 bis 15 Uhr im Mehrgenerationenhaus Am KÖ. Es richtet sich an Teilnehmer zwischen zehn und 14 Jahren.

Kendama-Workshop Kendama ist ein traditionelles japanisches Geschicklichkeitsspiel. Spielerisch fördert es Hand-Augen-Koordination, trainiert Reflexe, bietet der Kreativität, mit seinen über 1000 verschiedenen Tricks, große Entfaltungsmöglichkeit. Das macht es heutzutage im Besonderen zu einem wertvollen Ausgleich in unserer Welt voll digitaler Informationen. Hinweis: Verpflegung mitbringen. Das Projekt läuft am Freitag von 10 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus Am KÖ, richtet sich an Kinder ab zehn Jahren und ist kostenlos.

Steinzeit Auch das Neanderthal Museum in Mettmann (Talstraße 300) bietet ein spezielles Ferienprogramm. Kinder ab acht Jahren können mit „Opa und Opa in die Steinzeit“ reisen und ihr eigenes Steinzeitmesser herstellen. Oder sie erfahren hier Spannendes über unsere Steinzeitverwandten und dürfen viele Objekte wie zum Beispiel einen Mammutzahn in die Hand nehmen und untersuchen. Beim Steinzeittag bekommen Kinder ab sechs Jahren in einem dreistündigen Programm viele Informationen über das Leben in der Steinzeit und können dann selbst das Jagen mit Speeren ausprobieren, auf steinzeitliche Art Nüsse knacken und ihr eigenes Steinzeit-Amulett in der Steinzeitwerkstatt anfertigen. Kleine Spürnasen ab acht Jahren können sich beim Steinzeit-Krimi beweisen und einen kniffligen Schädel-Diebstahl aufklären. Termine mit „Oma und Opa in die Steinzeit“: Di 15.10., 15-17 Uhr; Fr. 18.10., 11-13 Uhr; Do 24.10. 14-16 Uhr. Die Kosten für das zweistündige Programm liegen bei 16 Euro inkl. Material und Eintritt. Termine „Hi Neanderthaler, wie lebst Du?“: Mi 16.10., 13-14 Uhr; Fr. 18.10. 12-13 Uhr; Mi 23.10. 12-13 Uhr; Do 24.10., 15-16 Uhr. Die Mitmachführung dauert eine Stunde. Die Kosten liegen bei 9 Euro inkl. Führung und Eintritt. Termine „Steinzeittag“: Mi 16.10., 12-15 Uhr; Fr. 25.10., 13-16 Uhr. Das Programm dauert drei Stunden inklusive Pause. Die Kosten liegen bei 24 Euro inkl. Material und Eintritt. Termine „Steinzeit-Krimi“: Do 17.10., 14-16 Uhr und Mi 23.10., 14-16 Uhr. Das Programm dauert zwei Stunden. Die Kosten liegen bei 16 Euro inkl. Material und Eintritt. Karten gibt es an der Museumskasse oder online zzgl. Gebühren unter www.westticket.de.